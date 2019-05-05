Москва, 6 мая, 2019, 00:19 — ИА Регнум. При аварийной посадке лайнера Superjet-100 в «Шереметьево» выжили 37 человек. Уточненные данные приводит официальный представитель СКР Светлана Петренко.

(сс) Erwan Hesry Пассажир

Всего на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, находились 78 человек, напомнила Петренко.

«По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — говорится в сообщении СКР.

Ранее Следственный комитет сообщал о 13 погибших, включая двоих детей. Таким образом, фактическое число жертв трагедии превышает 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер Superjet-100 загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту «Шереметьево». По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем гибель людей.