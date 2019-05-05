Москва, 5 мая, 2019, 23:25 — ИА Регнум. В Сети опубликовано видео аварийной посадки в аэропорту «Шереметьево» самолёта SSJ-100. Оно размещено 5 мая на канале Youtube ILYA D.

YouTube: ILYA D Горящий SSJ-100

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На кадрах видно, как самолёт с горящими двигателями совершает на полосе аэропорта аварийную посадку. Часть воздушного судна охвачена пламенем. При торможении самолёт развернуло.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая во время экстренной посадки в московском аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолёт SSJ-100. В результате катастрофы погибли 13 человек, есть пострадавшие.