Москва, 5 мая, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при возгорании Sukhoi Superjet 100, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево». Следствие рассматривает несколько версий.