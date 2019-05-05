Москва, 5 мая, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Двух пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево» перевозят Научно-исследовательский институт им. Склифосовского, сообщил 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Vladimir OKC НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

«Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф», — написал он в Twitter.

Мэр Москвы принёс соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета в «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, пострадали и погибли люди.