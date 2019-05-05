Москва, 5 мая, 2019, 21:17 — ИА Регнум. В Госдуме обратили внимание на отсутствие пожарных машин во время эвакуации пассажиров лайнера Sukhoj SuperJet100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Vlad Volkov Шереметьево

«Смотрю на видео горящего самолёта в Шереметьево и не вижу пожарных автомобилей на полосе», — отметил депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Он призвал проверить работу экстренных служб.

«Чудовищная организация встречи аварийного рейса. Силовым структурам необходимо самым серьезным образом проверить работу соответствующих служб в этом аэропорту», — указал парламентарий в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно приземлился в аэропорту «Шереметьево» (Москва) вечером 5 мая. Дело возбуждено по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).