Вашингтон, 5 мая, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Роберт Де Ниро рассказал о своей мечте — жить в мире без президента США Дональда Трампа, сообщает 5 мая издание New York Daily News.

Цитата из к/ф «Комик». реж. Тейлор Хэкфорд. 2016. США Роберт Де Ниро

Подобная мысль посетила актера после посещения фильма «Вчера» режиссера Дэнни Бойла, сюжет которого рассказывает о музыканте-неудачнике, живущем в мире, в котором не помнят легендарную группу The Beatles.

Де Ниро предложил авторам фильма аналогичную идею, но она должна касаться не Ливерпульской четверки, а главы Белого дома.

Напомним, известный актер Роберт Де Ниро не раз демонстрировал вызывающее поведение в отношении главы американского государства. Артист не однократно оскорблял Трампа, порой переходя грань приличия.

В частности, избрание республиканца на высшую должность страны, Де Ниро сравнил с терактами 11 сентября 2011 года.