Москва, 5 мая, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.

Mos.ru ВТБ Арена в Москве

Также в это число вошли стадионы «Марвел Стэдиум» (Мельбурн, Австралия), «Этихад Стэдиум» (Манчестер, Великобритания), «Файсерв Форум» (Милуоки, США), «Бэнк оф Калифорния Стэдиум» (Лос-Анджелес, США) и «Стэйт Фарм-Арена» (Атланта, США).

Стадион «Динамо» начали реконструировать в 2008 году и в настоящее время это комплекс, который позволяет также проводить хоккейный и баскетбольный матчи, а также проводить концерты.

Отметим, первая игра «Динамо» на поле нового стадиона прошла в начале января 2019 года, а матчи планировалось проводить с марта. Однако из-за трудностей, возникших с газоном, переезд команды на стадион отложен и ожидается, что на его поле будут проведены заключительный матч чемпионата России 26 мая и матч Суперкубка 6 июня.

Напомним, церемония награждения TheStadiumBusiness Awards состоится 4 июня 2019 года в Манчестере. Награда вручается с 2010 года.