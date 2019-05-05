Москва, 5 мая, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В арт-галерее «Музейчик» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит выставка «Вся жизнь в одном велосипеде». На ней представлена коллекция уникальных старинных велосипедов из Италии. При этом сам коллекционер Маурицио Урбинати из Римини собирал только те конструкции на двух колесах, которые можно назвать «трудягами». Среди 30 велосипедов есть и передвижное ателье, и «скорая помощь», и кинотеатр, и парикмахерская, и бакалейная лавка, и кукольный театр, магазинчик «секонд-хенд». Все они беспрестанно, как отмечает релиз на сайте «Аптекарского огорода», перемещались по дорогам Италии, создавая непередаваемый колорит. Кстати, здесь же можно увидеть и двухколесные машины пожарных и даже итальянских стрелков-берсальеров. Эти «железные кони» — примеры человеческой изобретательности и предприимчивости: они удивят любителей велосипедов конструктивными решениями.