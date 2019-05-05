Нью-Йорк, США, 5 мая, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Нью-Йорке сегодня, 5 мая, пятый год подряд прошла акция «Бессмертный полк».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

В этот раз акция «Бессмертный полк» собрала рекордное число участников — свыше 2 тыс. человек.

В колоннах «Бессмертного полка» участвовали не только англоязычные американцы, но и соотечественники, потомки ветеранов войны с Украины, из Белоруссии, России, стран Прибалтики и других республик бывшего Советского Союза.

Также в акции приняли участие дети и внуки военнослужащих США, принимавших участие во Второй мировой.