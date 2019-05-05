Матч «Урал» — «Спартак»: фоторепортаж
Екатеринбург, 5 мая, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге футбольный клуб «Спартак» обыграл местную команду «Урал». Встреча в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) прошла 4 мая на Центральном стадионе.
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Встреча закончилась со счётом 1:0. Гол забил полузащитник из Бразилии Лукас Фернандо. Это произошло на 82-й минуте матча. Удар оказался неожиданны для вратаря «Урала».
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Таким образом, по итогам встречи «Спартак» имеет в турнирной таблице пятое место с 43 очками. «Урал» сейчас находится на 11-й позиции, у него 33 очка.
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