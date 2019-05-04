Неаполь, Италия, 4 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Футбольный итальянский клуб «Наполи» приобрел мексиканского защитника нидерландской команды ПСВ Ирвинга Лосано, сообщает 4 мая Corriere dello Sport.

Светлана Бекетова. soccer.ru Ирвинг Лосано

По данным источника, сам 23-летний игрок уже согласовал со своей новой командой условия личного контракта, который будет заключен сроком на пять лет. Также известно, что сумма трансфера за мексиканского защитника обойдется «Наполи» в 40 млн евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Ирвинг Лосано сыграл за свой клуб в 40 мачтах и забил в них 21 мяч, а также сделал 12 результативных передач. Его контракт с ПСВ рассчитан до 2023 года, он был приобретен у мексиканской команды «Пачука» в 2017 году за 8 млн евро.