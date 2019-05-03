Тирасполь, 4 мая, 2019, 00:07 — ИА Регнум. В ходе парламентской предвыборной кампании и в период по ее завершении Молдавия почти на полгода фактически заморозила прямой диалог с Приднестровьем. Как сообщил в интервью «КП в Молдове» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, с момента последней встречи с молдавский коллегой Кристиной Лесник прошло более пяти месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«На мой взгляд, это ненормальная ситуация, потому что мандат политического представителя стороны переговоров никак не зависит от каких-то внутренних политических процессов. Для международных участников этот мандат актуален. Мы ведем диалог на уровне переписки, и в этой связи мне сложно понять, почему молдавские коллеги имеют мандат направлять нам письма, но не готовы обсуждать вопросы в режиме встреч на уровне команд политических представителей Приднестровья и Молдовы», — сказал министр.

Снизилась, по его словам, и динамика работы экспертных групп, и в целом качество работы снизилось. «В предвыборный период молдавская сторона всегда сосредотачивается на внутриполитических проблемах, и динамика переговоров падает. Это означает, что для Молдовы тематика переговоров с Приднестровьем носит международный характер. Когда Молдова сосредотачивается на своих внутриполитических вопросах, тема международных переговоров отходит в сторону, что мы и наблюдаем по переговорному процессу. Это интересная закономерность. Наверное, в этом есть логика: сначала решить внутренние проблемы, для того чтобы заниматься международными переговорами с Приднестровьем», — отметил Игнатьев.

Он подчеркнул, что у Приднестровья «есть очень мощные политико-правовые основания для признания независимости». «За последние 30 лет в мире появилось порядка сорока новых государств, это объективный процесс. Приднестровье проявило готовность к реализации воли народа, наша независимость построена на его волеизъявлении. Мы не видим альтернативы… Следующим шагом от признания де-факто реальности должно стать признание Приднестровья де-юре», — сказал министр.

Он выразил уверенность, что ПМР будет признана «гораздо быстрее, чем через пять-десять лет». «Я обратил бы ваше внимание на то, что происходит сегодня между Косово и Сербией. Посмотрите, какие там процессы происходят. У нас нет другой альтернативы», — подвел итог Виталий Игнатьев.