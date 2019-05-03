Мадрид, 3 мая, 2019, 21:03 — ИА Регнум. В тот же день, когда лидеры Брюсселя отправились во Флоренцию с надеждами на будущее, Италия пустилась на поиски прошлого вместе с Виктором Орбаном, пишет испанское издание El Mundo, подчеркивая, что символическое значение произошедшего велико и далеко выходит за рамки анекдотического и календарного совпадения.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«На этой неделе, 2 мая, добрая часть политических тяжеловесов континента, чьи полномочия еще не истекли или скоро начнут действовать, обратили взоры к Тоскане, чтобы принять участие в днях State of the Union — мероприятии, организованном Институтом Европейского Университета (EUI), наполненном семинарами, круглыми столами и дебатами. Одновременно Маттео Сальвини, настоящая власть в Риме, переместился в Венгрию, создав образ четкого раcкола в Европе», — описывает создавшееся положение испанское СМИ.

С одной стороны — институты власти и их наиболее известные представители с классической идеей единого континента и его частей, с такими ценностями, как разнообразие, интеграция и солидарность, собравшиеся в исторически нагруженных местах, вроде Villa Salviati или Palazzo Vecchio, чтобы отпраздновать десятилетия мира, кооперации и взаимопонимания. С другой стороны — Лига и самопровозглашенный лидер антилиберального движения внутри ЕС, встретившиеся не в Будапеште, но на границе с Сербией, горделиво позирующие на фоне ворот и заграждения из колючей проволоки, счастливые отстаиванием подобной точки зрения и всего диаметрально противоположного взглядам своих коллег по европейскому блоку.

Флоренция принимала в минувший четверг, 2 мая, предвыборные дебаты с участием четырех кандидатов от ведущих сил, стремящихся к председательству в Европейской комиссии после 26 мая: Манфреда Вебера (Европейская народная партия), Франса Тиммерманса (Социалисты и демократы), Ска Келлер (Зеленые) и Ги Верхофстадта (Либералы). Это была 100-минутная дискуссия об экономике, дефиците демократии, климатических изменениях, миграции и внешней политике, а также о том, что есть Европа и чем она должна стать, а прежде всего — чем она, и в этом сошлись все собравшиеся, должна остаться.

«Вчерашняя встреча продемонстрировала лучший и худший лики Европейских институтов, ее сильные стороны и ее ограничения, — считает El Mundo. — Четыре оратора, сходящихся и расходящихся в определенные моменты, полиглоты, европеисты, с обширным опытом. Соперники, но не враги, без малейшего жеста ненависти, пренебрежения в отношении остальных, хотя они и стоят на противоположных идеологических позициях. С разным видением, но общей целью — отшлифовать, улучшить и усилить Евросоюз». Однако в то же время стала заметна и слабость этого лагеря: почти за три недели до голосования они собрали лишь ограниченную, минимальную аудиторию, обеспеченную интернетом. Иными словами, это были дебаты элиты для элиты.

На самом деле, подчеркивает СМИ, дебаты шли не между четырьмя собравшимися во Флоренции политиками, но между ними и теми, кто отсутствовал. Это на них намекал голландец Тиммерманс, призывая к Евросоюзу, «который смотрит вперед, а не назад, использует историю для вдохновения, а не делает целью, который предлагает равенство между мужчинами и женщинами, религиями, происхождениями, национальностями».

Дебаты затронули самые разные темы: обсуждались киберугрозы, Трамп, Путин, Китай и Брексит. «ЕС может развалиться. Это уже не ночной кошмар, а реальная вероятность», — предупредил голландец. «Он прав и он это знает. А еще лучше знают его враги», — добавляет El Mundo.