Москва, 3 мая, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину следует провести шествие с портретами жертв сторонников лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом на странице в соцсети Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине.

HOBOPOCC Поминальный митинг на Куликовом поле. Одесса, 10 мая 2014 года

«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, на Украине про жертвы националистов забыли, а день рождения Бандеры в стране отмечают.

Напомним, 3 мая украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook предложил провести в стране акцию в ответ на «Бессмертный полк» — пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий украинцев».

Читайте также: Климкин предложил пронести по улицам портреты «замученных репрессиями»