Сан-Паулу, Бразилия, 3 мая, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в продаже оружия, задержан полицией в Бразилии. Полиция предполагает, что оружие, предположительно проданное задержанным, использовалось при атаке на школу в штате Сан-Паулу. Об этом 3 мая сообщает телеканал Globo со ссылкой на правоохранительные органы.

André Gustavo Stumpf

По версии следствия, 41-летний Жералду Оливейра душ Сантуш продал преступникам револьвер, который впоследствии злоумышленники использовали при массовом убийстве в школе.

Покупка револьвера, полагает полиция, была совершена через посредников, об аресте которых сообщалось в апреле текущего года. При этом один из арестованных, механик Криштиану ди Соуза, не только помог злоумышленникам совершить сделку, но и обеспечил их боеприпасами нужного калибра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании третьего подозреваемого в нападении на школу в бразильском штате Сан-Паулу. Задержанный является учеником школы в муниципалитете Сузано.

Напомним, атака на школу в Сан-Паулу произошла 13 марта. Двое злоумышленников устроили в школе перестрелку, в результате которой погибли десять человек, в том числе сами нападавшие. Жертвами атаки стали пятеро подростков и трое взрослых.