Тбилиси, 3 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум.

Zviad Avaliani Станция метро Сараджишвили

Поезд Тбилисского метрополитена на станции Сараджишвили сбил человека. По рассказам очевидцев, молодой человек, который стоял на платформе метрополитена, упал на рельсы в тот момент, когда на станцию въезжал поезд, в результате чего машинист не успел остановить состав, и тот столкнулся с упавшим пассажиром.

О причинах происшедшего очевидцы не говорят, о состоянии пострадавшего официальные структуры пока ничего не сообщают.

В момент инцидента движение поездов на главной линии метрополитена было остановлено, поезда, которые находились на станциях, высадили пассажиров, которых попросили срочно покинуть помещение.

Позднее движение возобновилось на участке от станции Варкетили до станции Дидубе, участок от Дидубе до станции Театр Ахметели пока остается закрытым.

Это уже второй за последние две недели инцидент, который приводит к временной парализации этого самого удобного и быстрого для тбилисцев и гостей столицы вида транспорта. Ранее загорелся высоковольтный кабель на подъезде к станции метро Гоциридзе, из-за чего метро в самые «часы пик» на 2 часа прекратило работу. Представители правительства пообещали начать работы по реабилитации систем метрополитена на путях и в тоннелях, а оппозиция обвинила власти в нецелесообразной трате средств и отсутствии внимания к состоянию Тбилисского метро.