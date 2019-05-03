Санкт-Петербург, 3 мая, 2019, 12:11 — ИА Регнум. 2 мая волейболисты новоуренгойского «Факела» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги в пятисетовом поединке выиграли у питерского «Зенита» со счётом 3:2 (25:18, 25:17, 16:25, 17:25, 24:22).

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Команда поддержки

Как сообщает «Championat.com», в регулярном чемпионате «Зенит» стал третьим, а волейболисты «Факела» — четвёртыми. Обе команды одержали по 19 побед и проиграли по 7 матчей. В полуфинальной серии представители новоуренгойского коллектива в двух матчах уступили казанскому «Зениту», а петербуржцы проиграли «Кузбассу»

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).

Счёт в серии — 0−1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)