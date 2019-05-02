Киев, 2 мая, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Расследование трагических событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов идет неэффективно. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщили в мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ).

Vasyatka1 Мемориалы жертвам событий 2 мая 2014 года у сгоревшего здания дома профсоюзов в Одессе

«Власти (Украины) не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей (в Одессе)», — отметили в ММПЧУ.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине добавили, что к ответственности за гибель людей в одесском Доме профсоюзов до сих пор никто так и не привлечен, а уголовные производства «застряли на этапе досудебного расследования» и на «этапе судебного разбирательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание Дома профсоюзов в Одессе, в котором укрылись сторонники «антимайдана», окружили и подожгли украинские националисты 2 мая 2014 года. По официальной версии, в результате инцидента погибли 48 человек, более 200 пострадали.

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