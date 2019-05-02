Бишкек, 2 мая, 2019, 15:58 — ИА Регнум. «Очень неприятно, что иногда возникает недопонимание между нашими гражданами и местным населением. Конечно, мы не выступаем против проверок. Однако все они должны проходить только в рамках закона», — заявила на пресс-конференции посол Китая Ду Дэвэнь, комментируя проводящиеся в Киргизии проверки компаний, в которых работают китайские граждане.

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Дипломат акцентировала внимание на том, что в Китае тоже есть проблемы и бедные граждане, но, невзирая на это, китайское правительство находит возможности помогать Киргизии.

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«Очень печально, что в адрес наших граждан поступают угрозы. Многим китайцам приходится тяжело в Киргизии, так как некоторые чиновники недоброжелательно относятся к китайцам, с них взимаются деньги, и это очень неприятно. Китайские компании столкнулись с некоторыми проблемами», — добавила она.

Глава китайского диппредставительства подчеркнула, что Китай обязан защищать законные интересы китайских компаний.

«Мы не позволим, чтобы какие-то силы и какие-то люди недоброжелательно относились к нашим компаниям. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обещал создать условия для китайских инвесторов и бизнесменов», — подытожила Ду Дэвэнь.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, в 2018 году на территорию Киргизии прибыло 35 215 граждан Китая, а покинуло — 34 436. В этот период китайские граждане получили 21 017 виз, 11 966 разрешений на временное проживание и 9498 временных разрешений на работу.

Отметим также, что в настоящее время на территории республики работают 397 китайских и 170 киргизско-китайских предприятий. Китай инвестировал в госпроекты в Киргизии $2,1 млрд (более 135,7 млрд рублей по текущему курсу).

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