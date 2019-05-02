Хельсинки, 2 мая, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Дело о сообщениях с угрозами массового расстрела посетителей торгового центра в городе Эспоо расследует полиция Финляндии. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «С меня хватит!». реж Джоэл Шумахер. 1992. США Стрельба

Сообщение появилось в анонимной сети Tor. Неустановленный отправитель угрожал, в частности, открыть стрельбу в торговом центре Iso Omena в Эспоо. Днём начала акции аноним назвал 3 мая.

При этом полиция заявила, что, по имеющейся у неё информации, находиться в торговом центре Iso Omena или около него совершенно безопасно. Ведомство уверило, что ничто не указывает на то, что людям в названном районе что-либо угрожает и им стоит отложить намеченные дела из-за угрозы.

Руководитель расследования Теему Вяртинен пояснил также, что в ближайшие несколько дней полиция будет патрулировать торговые центры в городе Эспоо. Информации о том, известно ли что-либо полиции об авторе угроз, нет.

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