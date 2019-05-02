Санкт-Петербург, 2 мая, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге Невский районный суд отправил под административный арест на 10 суток бывшего председателя движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, который устроил несанкционированную акцию 1 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под арестом

Судья Невского районного суда Виктория Черникова признала Пивоварова виновным в организации несогласованного массового мероприятия 1 мая. Ему дали 10 суток административного ареста.

Такой же срок получил и руководитель так называемого «штаба» оппозиционного блогера Алексея Навального Александр Шуршев, который также участвовал в организации этой несанкционированной акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пивоваров и Шуршев попытались устроить несанкционированную акцию в Петербурге 1 мая под названием «Свободному Петербургу — свободные выборы». Были задержаны около 50 человек, пытавшихся принять участие в акции. Часть из них отпустили после проведения профилактических бесед, в отношении остальных ведется административное производство.