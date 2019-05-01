Астана, 1 мая, 2019, 14:20 — ИА Регнум. На несанкционированные антиправительственные митинги в Казахстане вышли сотни человек.

Nathan Keirn Протест

Протестные акции, как сообщает РИА Новости, проходят в Алма-Ате и Нур-Султане. В Нур-Султане протестующие собрались поблизости от здания городской администрации, а в Алма-Ате — в Центральном парке культуры и отдыха.

Участвующие в митингах выступают против проведения президентских выборов, строительства атомной станции, а также требуют повышения социальной защиты многодетных матерей и инвалидов.

К протестующим уже подходили сотрудники правоохранительных органов, которые предупредили собравшихся о незаконности проводимой ими акции. При этом сотрудники полиции не препятствуют проведению акции, однако при этом сопровождают участвующих в ней.

Также известно, что на данные акции участники приглашались через интернет — социальные сети и различные мессенджеры.

Отметим, ранее, 29 апреля, прокуратура Казахстана предупредила граждан, собирающихся посетить несанкционированные антиправительственные акции, о незаконности их проведения и ответственности за участие в них.