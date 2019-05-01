Санкт-Петербург, 1 мая, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В первомайском шествии по Невскому проспекту и других массовых мероприятиях в честь праздника Весны и Труда в Санкт-Петербурге приняли участие более 100 тысяч человек, сообщили 1 мая в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Первомайская колонна на Невском проспекте

В манифестации вместе с профсоюзами, активистами «Единой России» и Общероссийского народного фронта участвовали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, представители трудовых коллективов и общественных организаций.

В завершение шествия на Дворцовой площади состоялся митинг.

«Наши заводы и фабрики, театры и школы, научные и медицинские центры всегда задавали высокую планку. Сегодня мы должны сделать всё, чтобы наш город стал современным, удобным для жизни, чтобы каждый петербуржец, каждая семья почувствовали перемены к лучшему», — сказал в своем выступлении Александр Беглов.

Он высказал уверенность в том, что «вместе мы сможем решить самые сложные задачи», поблагодарил всех петербуржцев за труд и пожелал им новых успехов.

В настоящее время на Дворцовой площади проходит праздничный концерт.