Москва, 1 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Москве завершилось первомайское шествие, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Около 110 тысяч участников акции прошли колоннами от храма Василия Блаженного через Красную площадь до Исторического музея России.

Mos.ru Первомайская демонстрация на Красной площади

В акции приняли участие представители профсоюзов, молодёжных движений, общественных организаций. Стартовав в 10:00, колонны под праздничную музыку прошли мимо трибун на Красной площади. Первыми вышли представители политических партий, за ними — колонны профсоюзов с флагами России и Москвы, а также плакатами, на которых были написаны экономические и социальные требования: «Нет росту цен на топливо», «За фактический рост зарплаты человека труда», «Верните МРОТ в Трудовой кодекс».

С трибуны звучали лозунги приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. О том, что на акции будет уделено особое внимание экономическим вопросам и защите прав трудящихся говорил и главный лозунг: «За справедливую экономику в интересах человека труда!».

За колоннами профсоюзов прошли участники общественных организаций и движений. На смену плакатам с лозунгами пришли яркие наряды, добавившие шествию элементы театрального действа. Одна из колонн была разделена на три части, в каждой из которых — участники в однотипной одежде белого, синего и красного цвета, формируя триколор. Другая группа участников Первомая шла в национальной русской одежде. Многие колонны возглавляли музыканты — от барабанщиков до гитаристов, и каждые создавшие собственное музыкальное сопровождение.

В конце маршрута колонны сворачивали на улицу Никольскую, откуда участники уже начинали расходиться с праздничного мероприятия.

Отметим, что массовая акция вызвала ажиотаж среди иностранных туристов. Они фотографировались с участниками шествия, и особой популярностью пользовались обладатели необычных костюмов — национальных нарядов или военной формы прошлых лет.