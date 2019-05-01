Волгоград, 1 мая, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Многочисленными митингами и шествиями отмечают Первомай в Волгоградской области — 1 мая акции профсоюзов проходят во всех районах региона, но самые массовые из них состоялись в Волгограде. Тысячи жителей приняли участие в демонстрации и праздничном концерте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Первомай в Волгограде

Первомайское шествие в Волгограде стартовало от площади Ленина, колонны демонстрантов дошли до площади Павших Борцов, где под девизом «За справедливую экономику в интересах Человека Труда!» прошел митинг-концерт.

«Первое Мая — это праздник Весны, Мира и Труда. По-настоящему народный — для многих из нас это праздник из детства. Он сохранился, и сегодня, как и прежде, мы собираемся семьями, трудовыми коллективами, со своими друзьями, выходим на демонстрацию и показываем свою солидарность», — сказал в ходе митинга губернатор Андрей Бочаров.

Отметим, что всего в Волгоградской области на 1 мая запланировано 85 массовых мероприятий, в том числе — демонстрация, четыре шествия и 11 митингов. В них примут участие, по прогнозу, около 70 тыс. человек. Охраняют правопорядок около 2,5 тыс. силовиков.