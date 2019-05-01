Санкт-Петербург, 1 мая, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк объявил об уходе из клуба. Об этом написал на своей странице в Twitter.

Dan4th Nicholas Павел Дацюк

«Подошёл к концу мой петербургский этап карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА», — написал Дацюк.

Хоккеист выразил благодарность болельщикам, руководству и персоналу клуба, а также партнёрам по команде и тренерам.

Напомним, Дацюк играл в СКА с 2016 года. В составе команды он выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.

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