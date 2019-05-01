Петропавловск-Камчатский, 1 мая, 2019, 07:32 — ИА Регнум. На Камчатке полиция в день празднования Первомая задержала весь региональный актив КПРФ. Из объяснений стражей порядка коммунисты поняли, что их обвиняют в том, что они «стояли слишком близко друг к другу», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kprf-kamchatka.ru Задержанные коммунисты в полицейском автобусе

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«Нам вменяют в вину то, что мы со своими плакатами стояли слишком близко друг к другу», — привело слова председателя крайкома КПРФ Сергея ВанюшкинаИА Кам 24.

В сеть уже выложили видео с задержанием камчатских коммунистов.

Примечательно, что на представителях КПРФ не было жёлтых жилетов — именно в такой одежде сегодня по Камчатке передвигаться опасно, полиция задерживает всех. В случае с коммунистами стражам порядка не понравилось содержание плакатов, критикующих антинародные законы от «Единой России».

Камчатцы шокированы поведением властей и выражают возмущение в социальных сетях:

«А дальше что?! Расстрел на месте без суда и следствия?!» — пишут люди в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка стала единственным регионом в ДФО, где власти запретили проход политических партий в колоннах на первомайской демонстрации. Оппозиция, СР, обратилась в прокуратуру. прокуратура Камчатки до 1 мая «не нашла времени» на проведение проверки. Оппозиция решила выйти на демонстрацию в желтых жилетах в знак протеста. Власти запретили продавать жилеты до 2 мая. Всех, кто сегодня вышел на улицы в желтых жилетах, полиция задерживает и отбирает «крамольную», по мнению властей, одежду. В 8 утра полицейские задержали и отправили в отдел по борьбе с экстремизмом на окраине города лидера фракции СР в краевой думе Камчатки Михаила Пучковского, руководителя городского отделения партии в Петропавловске-Камчатском Александра Каменюка, блогера и активиста Александра Зайцева. Им ничего не объяснили, ни в чем не обвинили, выпустили только тогда, когда колонны уже пошли по площади.