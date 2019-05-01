Петропавловск-Камчатский, 1 мая, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Жители Камчатки 1 мая полны негодования. Камчатцы выражают гнев и презрение губернатору Владимиру Илюхину и всем властям региона за испорченный праздник. В столице полуострова полицейские продолжают задерживать всех людей в жёлтых жилетах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Spreadshirt Жёлтый жилет

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«Позор Камчатке! Теперь это «Праздник в слезах! Какой позор! Стыдно!»

«Хорошо ещё, что на этот «праздник» под дулом автомата не привезли в сопровождении полицейских с овчарками и не заставляют улыбаться! Хочется умереть от стыда!»

«У меня куртка — жёлтого цвета. Спрятал в диван. Боюсь в ней на улицу выходить, чтоб не упекли. А то ещё домой придут, с обыском!»

«Вот она — камчатская демократия — во всей красе!»

«Вот вам и «свобода», — выражают возмущение жители Камчатки в связи с задержаниями в Петропавловске людей в жёлтых жилетах.

Задержания продолжаются. Камчатцы выкладывают в сеть видео, на котором видно, как служители порядка отбирают у людей жилетки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 8 утра 1 мая полиция задержала без объяснения причин и предъявления обвинений руководителя фракции «Справедливой России» в краевой думе Михаила Пучковского, руководителя городской организации партии Александра Каменюка, блогера Александра Зайцева. Их продержали в отделе по борьбе с экстремизмом на самой окраине города и выпустили только после того, как по площади Петропавловска уже пошли колонны.

Впервые за всю историю власти Камчатки запретили проход политпартий в первомайских колоннах. Камчатка стала единственной в ДФО, где партиям запретили участие в Первомае.