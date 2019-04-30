Вашингтон, 1 мая, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести более жесткие санкции против Кубы, если она не прекратит поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Если кубинская армия и милиция немедленно не прекратят военные и другие операции, сеящие смерть и подрывающие конституцию Венесуэлы, то будет введено полное и окончательное эмбарго вместе с санкциями самого высокого уровня против Кубы. Надеюсь, кубинские солдаты организованно и мирно вернутся на свой остров», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля США ввели новые санкции в отношении Кубы. Эти санкции позволяют Соединенным Штатам подавать судебные иски против иностранных компаний, делающих инвестиции в республику.