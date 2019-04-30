Москва, 30 апреля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Собственный корреспондент ИА REGNUM по Республике Дагестан Зиявутдин Гаджиахмедов стал лауреатом V всероссийского конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Торжественная церемония награждения состоится в рамках ежегодного медиафорума ОНФ, который пройдёт в городе Сочи с 14 по 17 мая.

На конкурс Зиявутдин Гаджиахмедов представил материал «Борьба за Самур: дать воду Дербенту или потерять лес?». Статья, рассказавшая о проблеме уничтожения уникального лианового реликтового Самурского леса, была по достоинству оценена конкурсной комиссией и общественным советом Фонда в рамках номинации «Экология».

Заявки на участие в конкурсе поступили от 2,5 тыс. представителей региональных печатных и электронных СМИ, телерадиокомпаний, а также блогеров из 85 регионов России. В общей сложности конкурсанты представили порядка шести тысяч острых и проблемных материалов в номинациях «Жилье и городская среда», «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и других.

Зиявутдину Гаджиахмедову 24 года. Он родился и живёт в городе Махачкале. В 2017 году окончил бакалавриат отделения журналистики филологического факультета Дагестанского государственного университета. В настоящее время пишет диссертацию и готовится окончить магистратуру. В ИА REGNUM журналист работает с октября 2018 года. В 2018 году он становился победителем журналистского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористский контент, проводимого министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.