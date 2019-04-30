Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Предложение главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 10% до 6% не будет реализовано до проведения очередных губернаторских выборов в сентябре 2019 года. Но даже если бы это произошло, принципиального влияния на ход кампании в Петербурге такое снижение не окажет. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

ИА REGNUM Выборы в Санкт-Петербурге

Напомним, глава ЦИК предложила региональным властям рассмотреть возможность снижения уровня «муниципального фильтра» до 6 процентов ради повышения «реальной конкуренции на предстоящих выборах».

Дмитрий Солонников напомнил, что еще в феврале 2019 года Памфилова в Петербурге уверенно заявляла о том, что готовится принятие федерального закона, ограничивающего планку муниципального фильтра в регионах уровнем в 5%. Тогда ожидалось, что после принятия соответствующего федерального закона Петербург примет свой закон, снижающий муниципальный фильтр.

«Но что-то пошло не так», отмечает эксперт, и такой закон в РФ до сих пор не принят. В этих условиях в регионах вряд ли кто-то из ключевых игроков пойдет наперекор федеральному центру.

«Если партия «Единая Россия» не стала менять данный закон на федеральном уровне, через свою фракцию в Госдуме, почему кто-то может предположить, что партия будет менять закон на уровне регионов, минуя федеральное руководство? Это вертикаль власти, решения принимаются сверху вниз, и нарушить партийную дисциплину означает понести серьезнейшее наказание», — напомнил Солонников.

Он подчеркнул, что подобные решения могут приниматься только на уровне федерального центра и доводиться до регионов. А сами регионы не пойдут против мнения центра.

Политолог считает, что в данном случае мы имеем дело с политической позицией самой главы ЦИК.

«Если бы это была согласованная позиция, мы бы уже сейчас имели измененный федеральный закон, и в этих рамках менялось бы региональное законодательство. Но раз этого не произошло — или нет этих договоренностей, или Элла Памфилова трактует их как-то не так», — отметил Солонников.

«Региональное отделение партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге не будет играть в свою игру против политики, которую реализует «ЕР» на федеральном уровне. Аналогично никто из региональных властей не будет инициировать самостоятельную игру против тех направлений, которые реализуются администрацией президента», — добавил эксперт.

Но даже если представить гипотетическую возможность снижения мунфильтра еще в ходе предстоящей кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга, это принципиально не изменило бы ее ход и содержание, уверен Солонников. Например, кандидаты от «уличной» оппозиции в любом случае не получили бы нужного для регистрации процента голосов муниципальных депутатов.

«Вопрос даже не в шести процентах, вопрос в том, как эти 6% будут разбиты по муниципальным округам, — заявил Дмитрий Солонников. — Для совсем несистемной оппозиции это всё равно ничего не даст, кто-то из представителей системных оппозиционных партий, возможно, получил бы больше шансов собрать необходимое число подписей. Но 6% муниципальных депутатов нет в Петербурге ни у одной партии, кроме «Единой России», и всё равно всем нужно было бы договариваться с единороссами», — резюмировал директор Института современного государственного развития.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов города пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.