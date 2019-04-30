Абакан, 30 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Стало известно, сколько за 2018 год заработал глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов. Сведения о его доходах опубликованы на официальном сайте республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

Заработок Валентина Коновалова за 2018 год — 607 382,59 рубля (607,38 тыс. рублей). Ему принадлежат два земельных участка (23,2 и 593 кв. м), квартира площадью 63,6 кв. м, гараж площадью 23,2 кв. м, автомобиль Mazda Familia. В пользовании у главы — квартира площадью 55 кв. м.

Супруга Валентина Коновалова за прошлый год заработала 441 299,32 рубля (441,3 тыс. рублей). Ей принадлежит квартира площадью 29,1 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов в ноябре 2018 года. За 2017 год, будучи депутатом горсовета Абакана, он заработал 218,46 тыс. рублей, его супруга — 261,2 тыс. рублей. За год у главы региона появился участок площадью 593 кв. м.

Напомним, Виктор Зимин, который до Коновалова руководил Хакасией, но проиграл коммунисту в первом туре выборов и отказался от участия во втором, за 2017 год заработал 4,02 млн рублей (за 2016 год — 6,1 млн).

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