Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Второй этап реконструкции международного аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге будет осуществлен к 2025−2030 годам за 500 млн евро. Об этом сообщает 30 апреля «КоммерсантЪ».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Первая очередь реконструкции петербургского аэропорта была осуществлена в 2011—2015 годах, на нее потратили 1,2 млрд евро.

«Вторая очередь реконструкции включает в себя строительство рулежной дорожки скоростного схода, базы аэродромной службы, монтаж дополнительных накопителей в посадочных галереях для выходов к перронным автобусам, установку автоматических стоек сдачи багажа, модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий. В северной посадочной галерее (международные рейсы) оператор планирует построить переходы с телескопическими трапами, в южной галерее — несколько переходов и перрон», — сообщает издание со ссылкой на компанию ВВСС, управляющую аэропортом.

Напомним, «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиаузла. В «Пулково» в 2018 году обслужили 18 млн 122 тыс. 286 пассажиров, это на 12,4% больше, чем в 2017 году.

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Проект второго этапа реконструкции рассчитан на сохранение положительной тенденции роста пассажиропотока, однако составлен в «экономичном» варианте, предусматривающем отказ от строительства в «Пулково» отдельного терминала для авиакомпаний-лоукостеров. Это объясняется тем, что вложения в новый терминал могут окупиться лишь при либерализации визового режима для прилетающих в Петербург иностранцев, что пока представляется маловероятным.

По мнению экспертов, предложенный проект окупится в течение 6−9 лет. «ВВСС прогнозирует рост пассажиропотока до 25 млн человек к 2023 году и до 35 млн человек к 2039 году», — отмечает «Ъ». Источником финансирования второго этапа реконструкции могут стать собственные средства оператора аэропорта и привлеченные банковские кредиты.