Владивосток, 1 мая, 2019, 05:00 — ИА Регнум. На первомайские праздники синоптики не исключают выпадение осадков в виде небольшого дождя в Приморском крае. Тем не менее весна вступает в свои права, с каждым днём становится теплее и природа Приморья постепенно одевается в яркую разноцветицу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Разноцветица весны

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Алексей Суконкин ИА REGNUM В Приморье в горах ещё местами отмечается снег

Алексей Суконкин ИА REGNUM Ландыши: весна пришла!

После малоснежной и аномально тёплой зимы приморцы ждали раннего потепления, и это потепление пришло. В иные годы бывало, что и снег в мае шёл, а вот сейчас — даже и думать о нём уже никто не смеет! Весна шагает по Приморью семимильными шагами, неумолимо приближая лето.

Алексей Суконкин ИА REGNUM А вот и первые одуванчики

Как сообщает Примгидромет, к Приморскому краю подойдут фронтальные разделы, 1 мая местами пройдёт пройдёт небольшой дождь. В дальнейшем фронт будет смещаться над краем, осадки распространятся на большую территорию региона и местами будут усиливаться. В утренние часы 1 мая на побережье не исключён туман. Фон минимальных температур останется на уровне минувшей ночи. Максимальные температуры воздуха в пределах +9…+17 °C.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Потеплело

Первое мая жителей Владивостока отличной погодой не порадует. Во время первомайской демонстрации во Владивостоке будет облачно, возможен дождь, поэтому зонт не будет лишним. Во второй половине дня погода с прояснениями и столбики термометров поднимутся до +9…+11 °C.

Алексей Суконкин ИА REGNUM «Красный вымпел» во Владивостоке

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Как сообщало ИА REGNUM, в канун Первомая указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот», Приморский край) Сергею Антонову.