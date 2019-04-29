Вашингтон, 29 апреля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН во вторник, 30 апреля, рассмотрит проект резолюции о продлении ещё на шесть месяцев мандата Миссии ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Западная Сахара

Голосование по документу, подготовленному США, должно было состояться сегодня, но было отложено, чтобы изучить предложения ряда членов Совета Безопасности.

Как сообщает Sahara Press Service со ссылкой на источник, близкий к обсуждению, некоторые из делегаций сочли, что американский проект «написан в сбивающем с толку стиле, который делает документ несбалансированным».

В частности, как отмечается, в проекте резолюции не был учтён ряд замечаний из доклада Генерального секретаря ООН, которые касаются прав человека и нарушений режима прекращения огня со стороны Марокко.

«В отличие от доклада генерального секретаря, текст прямо не называет Марокко нарушителем положений перемирия и не упоминает ограничения на свободу передвижения МООНРЗС и личного посланника генерального секретаря Хорста Кёлера», — сообщает агентство.

При этом, как отмечается, в проекте в целом выражается обеспокоенность нарушениями соглашения о прекращении огня и содержится призыв к конфликтующим сторонам «выполнять свои обязательства в отношении личного посланника генсека ООН и воздерживаться от любых действий, ставящих под угрозу переговоры при содействии ООН».

На днях глава Фрона ПОЛИСАРИО, президент Сахарской Арабской Демократической Республики Брахим Гали направил письмо председательствующему в СБ ООН Кристофу Хойсгену, в котором призвал Совет «самым решительным образом осудить» нарушения режима прекращения огня со стороны Марокко, заявив, что действия марокканской стороны могут поставить под угрозу политическое урегулирование конфликта в Западной Сахаре.

Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре, которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.