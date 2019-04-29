Вашингтон, 29 апреля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Неполадки в работе системы электропитания произошли в американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило 29 апреля американское аэрокосмическое агентство NASA.

МКС

Как уточняется, сбой в работе системы был зафиксирован специалистами с Земли сегодня утром. Неполадки связаны с одним из блоков подключения, который распределяет подачу электроэнергии на два из восьми каналов питания. Отмечается, что на данный момент питание распределяется только на шесть работающих каналов.

«Команды работают над тем, чтобы определить причину и восстановить работоспособность системы», — говорится в сообщении.

По заявлению NASA, угрозы экипажу Международной космической станции данный инцидент не представляет.