Душанбе, 29 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. На полигоне «Фахрабад» 27−28 апреля 2019 года завершились совместные учения военнослужащих разведывательных подразделений оборонных ведомств Узбекистана и Таджикистана. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщила «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-центр министерства обороны Таджикистана.

Министерство обороны республики Таджикистан Учения

Учения проходили четыре дня. За это время военнослужащие двух стран обменялись опытом, отработали на практике различные варианты совместных действий при выявлении, а также ликвидации условных противников (террористов).

Разведчиками Таджикистана и Узбекистана были отработаны вопросы совместной борьбы с террористическими группами как в дневное время, так и ночью. Офицеры и сержанты делились опытом оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, знаниями по горной подготовке и инженерному делу.

Однако военнослужащие двух стран проявляли большую заинтересованность, когда проходили занятия по тактико-специальной подготовке. Они проводились на местности со смешанным ландшафтом.

Напомним, что первые совместные военные учения Таджикистана и Узбекистана — «Боевое содружество — 2018» прошли в сентябре 2018 года.