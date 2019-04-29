Бишкек, 29 апреля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Киргизия продавала в Узбекистан электроэнергию по цене 0,6 сома (0,55 рубля) за киловатт-час, в то время как тариф для населения составлял 0,7 сома (0,65 рубля) за киловатт-час. Об этом стало известно в ходе годового собрания акционеров компании «Электрические станции».

Грук Андрей ИА Красная Весна ЛЭП

По словам и. о. генерального директора «Электрических станций» Аскара Кайбалиева, республика продавала в соседнюю страну избытки электричества, появляющиеся только в летний период.

При этом он отметил, что указанная стоимость электроэнергии является средней отпускной, но затем есть наценка посредников, которые поставляют электричество потребителям.

«Здесь роль играет ценовая политика. Никто кроме них ее не покупает у нас. Выше нее прыгнуть невозможно. Если они не купят, то мы должны будем вхолостую сбросить воду на ГЭС», — подчеркнул Кайбалиев.

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Также глава «Электрических станций» сообщил, что в текущем году Киргизия не будет экспортировать электроэнергию в другие страны, поскольку из-за очередного маловодного периода вновь возникла необходимость накопить воду — чтобы вырабатывать электричество для собственных нужд республики.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии тарифы для бытовых потребителей с 2015 года установлены на уровне 0,77 сома (0,71 рубля) за киловатт-час при соблюдении лимита в 700 киловатт-часов на одно жилище в месяц (в высокогорных районах — 1000 киловатт-часов), а при превышении — уже 2,16 сома (2 рубля). Для предприятий и коммерческих потребителей — 2,2 сома (2,04 рубля).

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