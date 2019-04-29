Москва, 29 апреля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Московский городской суд на заседании 29 апреля оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей троим фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

(сс) succo Суд

Суд отклонил жалобу адвокатов директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнёра Baring Vostok Вагана Абгаряна и генерального директора компании «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова на продление их ареста до 14 июля.

Напомним, самому Майклу Калви Басманный суд Москвы 11 апреля по ходатайству следствия смягчил меру пресечения, отпустив его из-под стражи под домашний арест.

Фигуранты дела обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, в 2017 году Калви похитил эти средства у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.