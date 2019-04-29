Пекин, 29 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В восточно-китайский порт Циндао, где дислоцированы командование и штаб флота Северного моря ВМС НОАК, для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие — 2019» прибыл отряд кораблей российского ВМФ во главе с ракетным крейсером «Варяг», сообщает 29 апреля Синьхуа.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

От имени китайской стороны российских военных моряков приветствовал заместитель Командующего ВМС НОАК Цю Яньпэн. С ответным словом выступил заместитель Главнокомандующего ВМФ Александр Витко.

С обеих сторон была отмечена важность совместных военных маневров для достижения взаимодействия сил двух флотов.

Отметим, что в военно-морских учениях принимают участие две подводные лодки, 13 надводных кораблей, подразделения морской пехоты, военная авиация.