Москва, 29 апреля, 2019, 19:05 — ИА Регнум. 2 мая в Москве на Суворовской площади пройдёт акция памяти погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов с требованием начать международное расследование и наказать виновных в этой трагедии, а также с требованием организовать референдум о включении Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Российской Федерации.

HOBOPOCC Поминальный митинг на Куликовом поле 10 мая 2014 года

В рамках акции памяти будут возложены цветы к тумбе города-героя Одессы и Вечному огню Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и проведён митинг в центре Москвы.

Отметим, что акция организована постоянным оргкомитетом, куда вошли представители движения «Новороссия», «Партии Дела», «Левого Фронта», движений «Свободная Россия» и «Другая Россия», Объединённой коммунистической партии, Всероссийского комитета защиты территориальной целостности России и других общественных движений и организаций.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сгорели 42 человека. Они выступали за союз с русским народом. Виновных в этом страшном преступлении так и не нашли, а по версии нынешней украинской власти, сгоревшие, задохнувшиеся и разбившиеся насмерть люди сами устроили поджог.

С 2014 года в результате вооружённого конфликта в Донбассе погибли десятки тысяч людей, сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть разрушенные родные дома. Экономика некогда процветающего и перспективного региона полностью уничтожена. Как подчёркивают в «Партии Дела», выступившие за сохранение русского языка и культуры люди ждут поддержки и помощи от России.

Добавим, что 17 марта 2019 года в Москве на Суворовской площади прошёл митинг «За Россию! Справедливость! Новый курс!». Собравшиеся выступили за изменение экономического и политического курса РФ, её внутренней и внешней политики. Одним из категоричных требований митинга было официальное признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также включение данных республик в состав Российской Федерации, если такая воля будет высказана жителями ДНР и ЛНР на референдуме.