Вашингтон, 29 апреля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Соединённых Штатов.

NIAID Вакцинация

Отмечается, что только за последнюю неделю в стране зафиксировано 78 новых случаев заболевания, а с начала года заболели уже более 700 человек. Заболевание распространилось на территории 22 американских штатов.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе президент США впервые публично высказался о вспышке кори в стране, обратившись к гражданам, не прошедшим вакцинацию, с призывом как можно скорее сделать это.

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