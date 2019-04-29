Москва, 29 апреля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в День Победы, 9 мая, составит 15−18 градусов тепла. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад в День Победы в Москве

«Предварительно можно сказать, что холодной погоды в Москве и области на 9 мая не прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что о возможности осадков на сегодняшний день говорить сложно, но есть вероятность того, что погода будет облачной.

В целом, как отметил Вильфанд, прогноз на 10-дневный срок может быть только предварительным, и он ещё будет ежедневно корректироваться.