Санкт-Петербург, 29 апреля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. 29 апреля, как и планировалось, возобновил работу Музей Владимира Набокова в Санкт-Петербурге. Как уточняет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в состав которого музей входит с 2008 года, учреждение закрывалось лишь на один месяц. Событием это стало после того, как в ряде СМИ появилась информация о закрытии музея. Вызваны они были тем, что администрация района начала ремонтные работы без уведомления руководства университета. Это, по мнению авторитетного высшего учебного заведения, «создавало реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам». Сторонам быстро удалось придти к консенсусу об изменении логистики ремонтных работ.

Vitold Muratov Музей Владимира Набокова в Санкт-Петербурге

Музей Набокова в доме 47 по Большой Морской улице, где до эмиграции жила семья Набоковых, начнет официально работать во вторник, 30 апреля.

Напомним, что накануне, новым директором музея стал известный писатель, литературовед Андрей Аствацатуров. Он намерен создать в музее пространство для исследования творчества Набокова, а также проводить встречи с писателями, литературоведами, критиками.