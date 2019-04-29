Пекин, 29 апреля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Власти Китая разрешили поставки молочной продукции ещё 23 российским предприятиям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Молочная продукция

«Таким образом, в настоящее время право поставок на китайский рынок имеют 33 российских предприятия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2019 года начались поставки продукции российского птицеводства в Китай. Протоколы о возможности соответствующих поставок были подписаны российской и китайской сторонами еще в конце 2018 года.

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