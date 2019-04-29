Чита, 29 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Власти Забайкалья отчитались о выплате материальной помощи и компенсации пострадавшим от масштабных пожаров. По данным заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, которую цитирует пресс-служба губернатора, единовременные выплаты назначены 716 пострадавшим, 447 из них уже получили материальную поддержку.

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Также известно, что 43 человека в ближайшее время должны получить выплаты в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Компенсацию за полную утрату имущества в размере 100 тысяч рублей получат 414 человек.

Кроме того, после судебно-медицинской экспертизы пятеро забайкальцев получат выплаты в размере 200 тысяч рублей за причинение среднего вреда здоровью. Тем же, у кого диагностирован тяжкий вред, причитается по 400 тысяч рублей, таковых три человека, пояснила Аягма Ванчикова.

Тем временем, в помощь погорельцам на специально открытый расчетный счёт поступило чуть более 600 тысяч рублей. Для пострадавших открыты три пункта временного размещения: в Шиванде, Ургучане, Дарасуне. Задействованы 300 волонтеров, открыт 41 пункт приема гуманитарной помощи.

Работа с добровольцами будет продолжена. Как подчеркнул врио губернатора Алтейсандр Осипов, большое число людей желают помогать — это жители и Забайкалья, и других регионов. По его словам, если люди проявляют инициативу, то власти региона должны оказать волонтёрам поддержку.

Напомним, масштабные пожары в Забайкалье пришли 19 апреля вместе со штормовым ветром и непотушенными палами. Огонь быстро перекинулся на людские поселения и чабанские стоянки. В огне сгорели более 12 тысяч голов домашнего скота, более 30 человек получили термические поражения. Ущерб ещё не подсчитан, но его сумма приближается к одному миллиарду рублей. В крае и лесах действует режим ЧС.

Одними из первых на призыв о помощи откликнулись активисты группы ОНФ «Молодёжка» из Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. При поддержке Минприроды РФ, они не только помогают собирать и доставлять гуманитарную помощь. Волонтёры также осуществляют патрулирование туристических троп в охраняемых природных территориях, предупреждая о недопустимости их замусоривания и об опасности разведения костров.

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