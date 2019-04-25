Призыв услышан: «Молодёжка ОНФ» помогает пострадавшему от огня Забайкалью

Чита, , 10:48 — REGNUM Команда «Молодёжка ОНФ» при содействии Минприроды РФ подключилась к ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае, оказанию помощи пострадавшим, а также к профилактике пожаров в природных парках в Иркутской области и Бурятии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Иркутской области волонтёры команды приступили к профилактике пожаров в Прибайкальском Национальном парке. Сегодня, 25 апреля, они осуществляют патрулирование туристических троп и стоянок посёлка Листвянка, предупреждая об опасности разведения костров, недопустимости замусоривания уникальных природных территорий.

В республиканском парке Бурятии с целью профилактики пожаров волонтёры «Молодёжки» с 26 апреля организуют посты на подъездах, будут наводить порядок в парке после зимы, помогать егерям, минимизируя возможности развития пожаров.

В Забайкальском крае волонтёрская работа началась с 21 апреля. Команды волонтёров работают в пяти пунктах приема гуманитарной помощи и пунктах временного размещения пострадавших. Как рассказал сегодня, 25 апреля, корреспонденту ИА REGNUM один из забайкальских координаторов «Молодежки» ОНФ Павел Гараников, центральный пункт приема и склад сортировки временно прекратили приём вещей, поскольку желающих оказать помощь оказалось предостаточно.

«Откликнулись очень много людей, они принесли очень много вещей. Поэтому приём пришлось прекратить. Сейчас наши волонтёры занимаются сортировкой всего полученного и отправкой пострадавшим. Сегодня в помощь погорельцам из различных районов края отправили три грузовые машины с товарами первой необходимости. В дальнейшем мы переходим на оказание адресной помощи», — пояснил волонтёр.

Известно, что в ближайшие дни после согласования с представителями МЧС и других профильных ведомств мобильная группа, состоящая из 22 человек, прибудет в городской посёлок Балей. Его жителям и пострадавшим гражданам близлежащих населённых пунктов будет оказана не только адресная гуманитарная помощь, но и медицинская, а также — психологическая. Неравнодушные люди помогут погорельцам восстанавливать загоны для скота и подготавливать площадки для восстановления сгоревших домов и строений.

Напомним, масштабные пожары в Забайкальский край пришли 19 апреля вместе со шквалистым ветром, порывы которого местами достигали 40 метров в секунду. В регионе уничтожено более 100 зданий, более 600 человек потеряли или частично утратили своё имущество. Более 30 забайкальцев получили термические ожоги. В огне сгорели более около 12 тысяч голов домашнего скота и птицы. В регионе действует режим ЧС.

25 апреля Читу посетил российский президент Владимир Путин. В ходе совещания, посвященного ликвидации стихийного бедствия, в котором участвовали также министры российского правительства, было заявлено о необходимости оказания федеральной помощи региону в строительстве утраченного жилья. Осенью 2019 года глава России пообещал вновь прибыть в Забайкалье, чтобы лично оценить, как выполняется его поручение по максимально оперативному оказанию помощи пострадавшим.