Обнинск, Калужская область, 29 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Калужской области в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» в Обнинске была успешно выполнена первая в России операция — радиоэмболизация печени. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медучреждении, пациент, которому было проведено хирургическое вмешательство, около года болен раком печени. Радикальную операцию выполнить больному невозможно и радиоэмболизация печени стала последней надеждой для онкобольного на остановку процесса роста опухоли.

Protonnayaterapiya.ru Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба.

В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 8 тыс. новых случаев заболеваний раком печени. Из них радикальная операция возможна лишь в 20% случаев. Стандартная химиотерапия относительно эффективна лишь у одного больного из пяти. Последние два десятка лет в мире в лечении этих больных активно применяют метод радиоэмболизации — введение микросфер, содержащих радионуклидный препарат, в сосуды, питающие опухоль. Радиоэмболизация позволяет остановить рост опухоли у 90% больных и увеличивает продолжительность жизни в 4−5 раз по сравнению с другими стандартными методами лечения.

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Ранее подобные операции в Российской Федерации были недоступны в связи с тем, что имеющиеся на мировом рынке микросферы для радиоэмболизации (производство Канада, Австралия) имеют высокую стоимость и сложную логистику.

Внедрение метода радиоэмболизации в практическое здравоохранение с применением отечественных радиоисточников стало для НМИЦ радиологии одним из стратегических направлений в рамках программы развития современных видов онкологической помощи в России. В результате объединения усилий Министерства здравоохранения РФ, ГК «Росатом», российской компании ООО «БЕБИГ» и Обнинского центра радиологии в 2018 году в России началось производство микросфер на основе радионуклида иттрия-90.

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«Выпуск микросфер отечественными производителями позволит существенно снизить затраты на выполнение подобных операций и включить радиоэмболизацию в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи», — заявил генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

Филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в Обнинске стал первым медицинским учреждением в России, где была проведена операция с использованием отечественных микросфер на основе радионуклида иттрия-90 для радиоэмболизации печени.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять лет в России число раковых больных возросло почти на 14% Чаще всего рак диагностируют у пожилых людей 70−79 лет. У мужчин это чаще всего рак лёгкого (около 17%), у женщин — рак молочной железы (примерно 20%).