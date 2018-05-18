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Новый препарат для лечения рака печени разработан в России

Наука

Уничтожать клетки опухоли это лекарство будет при помощи атомов радиоактивного иттрия-90

Обнинск, Калужская область, 18 мая 2018, 14:28 — REGNUM  Доклинические испытания отечественного препарата для лечения рака печени начались в России. Об этом пишут 18 мая «Известия».

По сведениям издания, изготавливают препарат в лабораториях Физико-энергетического института имени Лейпунского в городе Обнинске. Отмечается, что уничтожать клетки опухоли данный препарат будет при помощи атомов радиоактивного иттрия-90. Российские учёные-биохимики создали для действующего вещества специальный «транспорт» — микросферы из белка альбумина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тайване учёные разработали чип из наночастиц, который способен улавливать и распознавать белки, продуцируемые раковыми клетками. Новая технология позволяет определять опухолевые маркеры на самых ранних стадиях заболевания всего за полчаса.

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