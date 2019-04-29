Вашингтон, 29 апреля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.

Эсминец ВМС США

В Тихоокеанском флоте американских ВМС заявили, что проход судов продемонстрировал приверженность страны к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили об увеличении частоты движения своих кораблей по Тайваньскому проливу, несмотря на протесты Китая.

Отметим, что «демонстрация силы» происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об «очень хороших» отношениях с Китаем и намерения двух стран прекратить торговую войну.

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